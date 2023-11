Quartu, casse gonfie con le multe agli automobilisti: “Più soldi per le strade e corsi di bici nelle scuole”

Un milione e duecentomila euro, tutti soldi incassati dalle multe agli automobilisti indisciplinati. È, più o meno in linea con l’anno in corso, la somma che il Comune di Quartu prevede di incassare nel 2024. Sorpassi azzardati e vietati, parcheggi in doppia fila o sulle strisce pedonali o davanti ai passi carrabili, passaggi con il semaforo rosso, rimozioni forzate col carroattrezzi: l’elenco delle sanzioni che continueranno a staccare gli agenti della polizia Locale è lungo, e le casse continueranno ad essere belle gonfie. E la metà esatta del tesoretto sarà utilizzata per le seguenti iniziative: sostituire o potenziare la segnaletica stradale ma non solo. Denari sicuri anche per le tante, troppe strade ancora con fossi e buche. Ancora: una parte degli incassi sarà utilizzato per potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia Municipale. Molto probabile l’acquisto di nuovi autovelox e, all’orizzonte, una mappatura definitiva, attesa da tanti anni, dei punti dove eventualmente possano essere piazzati.

Spazio anche per le cosiddette “categorie deboli”, con interventi per la sicurezza stradale a tutela di bambini, anziani e disabili. E gli immancabili corsi didattici nelle scuole, svolti dagli agenti della polizia Municipale, per insegnare agli alunni le regole base dell’educazione stradale e promuovere interventi a favore della mobilità ciclistica.