Quartu, carabiniere consegna una notifica a una donna e il suo cane lo azzanna al polpaccio

Ogni mestiere prevede qualche rischio ma alcuni, pare, ne contemplino di più. Stamattina, verso le 10, una pattuglia si è recata in un’abitazione a Quartu per consegnare una notifica ad una donna 43enne, per conto della Procura della Repubblica.

L’appuntato ha suonato al citofono del cancello, una volta aperto il portone dalla proprietaria, il militare ha fatto ingresso nel giardino. Si è quindi incontrato con la donna per consegnare il documento, ma non si è accorto che dietro di lui c’era un pastore maremmano che lo ha aggredito al polpaccio conficcandogli i denti acuminati nella stretta di potenti mandibole.

La donna è intervenuta subito, evitando che l’animale potesse ferire ulteriormente il militare che è stato condotto d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove è stato curato e dimesso. Per lui si prevede qualche giorno di malattia e indisponibilità al servizio. In realtà le cose sarebbero potute andare molto peggio. Sicuramente la donna avrebbe dovuto avvertire il carabiniere della presenza del suo bodyguard a quattro zampe.