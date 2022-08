Quartu, cadavere trovato in mare: è l’uomo scomparso due giorni fa da Monserrato

È di A. P. 40enne disoccupato di Monserrato, scomparso due giorni fa, il cadavere dell’uomo trovato ieri sera in mare tra Quartu e Geremeas. La conferma arriva dai carabinieri di Quartu. Sono stati alcuni turisti a lanciare l’allarme, dopo aver visto un corpo galleggiare in mare nel tratto fra Quartu e Geremeas. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco che sono intervenuti per recuperare il cadavere dell’uomo, dall’apparente età di circa 40 anni, per poi affidarlo alla guardia costiera per il trasferimento nel porto più vicino. Il cadavere è stato poi trasportato nell’istituto di medicina legale del Policlinico, dove sarà sottoposto a un esame necroscopico che accerterà le cause della morte. L’auto è stata trovata all’altezza del Jinny Beach. Tra le cause del decesso un gesto volontario oppure un malore.