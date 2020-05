Brutto incidente stradale questa mattina sulla 554 all’altezza del bivio per viale Marconi a Quartu. Coinvolta in uno scontro un’ambulanza con Fiorino e un’altra auto. Non è ancora chiara la dinamica. Ma l’ambulanza in soccorso si è ribaltata su un lato. Ci sarebbero feriti. Sul posto la polizia locale di Quartu e i vigili del fuoco. Traffico in tilt.

Notizia in aggiornamento.