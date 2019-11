Quartu, brutto incidente in via Leonardo da Vinci: scontro tra auto e ambulanza

Incidente ieri sera a Quartu Sant’Elena, poco dopo le ventuno, in via Leonardo da Vinci. Un 33enne al volante di una Opel Corsa si è scontrato, da dietro, con un’ambulanza del 118: all’origine dello schianto potrebbe esserci una manovra improvvisa da parte del mezzo di soccorso, in retromarcia. La dinamica esatta dev’essere ancora chiarita. A causa dell’impatto sono esplosi entrambi gli airbag frontali dell’auto. Risultato: macchina completamente distrutta e intervento di un’altra ambulanza per soccorrere il guidatore, che è stato trasportato all’ospedale Marino in codice verde per un trauma al ginocchio. Gli sono stati assegnati sette giorni di riposo e, poi, dovrà sottoporsi ad una visita ortopedica.