Quartu, beccato dai residenti mentre scarica rifiuti in campagna: “Targa segnalata”

Funzionano le passeggiate-ronde dei residenti di Margine Rosso a Quartu. Tre giorni fa gli abitanti hanno beccato in pieno un uomo intento ad abbandonare rifiuti. Ha aperto il cofano della sua auto e preso varie buste, ma non è riuscito a lanciarle in mezzo ai cespugli delle campagne quartesi proprio grazie alla presenza dei residenti: “Durante la passeggiata organizzata dal comitato di Margine Rosso tra le vie Biora e Tharros, giunti al fortino , ecco che compare un tizio che scarica rifiuti dalla sua auto. Ben chiaro il cofano posteriore aperto ed i rifiuti tra le mani, ma accortosi della nostra presenza ,ha ricaricato velocemente ed è andato via. Ha preso poi la strada per la finta chiesa, ma ormai lo tenevano d’occhio ed anche da li, dopo un inversione nella stradina vicino la sbarra è andato via prendendo la via Pitz’e Serra”, racconta il presidente Emanuele Contu.

“Dalle informazioni avute non risulta di Quartu, ma dato che era li conosceva sicuramente la zona. Probabilmente abbiamo solo rimandato i suoi intenti disonesti, ma almeno gli abbiamo reso più complicato il suo agire ed in più abbiamo segnalato la targa alle autorità. Ogni cittadino se ha a cuore realmente il luogo in cui abita dovrebbe viverlo, frequentarlo e segnalare situazioni sospette”.