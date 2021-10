Quartu, in centinaia all’aperivax in piazza Sant’Elena: vaccino e drink gratis col green pass assicurato

In centinaia in fila a Quartu Sant’Elena per l’Aperivax. Solo prime dosi del vaccino contro il Covid, insieme a un ticket del valore di cinque euro per poter consumare poi un qualunque drink nei bar attorno alla basilica di Sant’Elena. Le nove postazioni dell’Ats lavorano a pieno ritmo, in attesa di ricevere la prima dose ci sono più quarantenni e stranieri che giovani, a riprova di quello zoccolo duro di non vaccinati che, a due settimane dal green pass obbligatorio, hanno deciso di ricorrere al vaccino e non ad un tampone ogni due o tre giorni per continuare a lavorare. In piazza, a salutare i cittadini in fila, anche il sindaco Graziano Milia, l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e vari consiglieri comunali quartesi. Quattrocento le dosi iniziali portate, ma il totale delle inoculazioni potrebbe, alla fine, essere superiore.

Ai lati della piazza Sant’Elena due gruppi musicali intrattengono tutti, sia chi è in attesa della prima dose sia i neo vaccinati che sorseggiano uno spritz o un’aranciata. A differenza di Cagliari, i numeri dell’open day quartese sono nettamente inferiori. Folla, certo, ma non “infinita” come due settimane fa in piazza Garibaldi. Ma i primi riscontri sono già buoni, in una delle ultime occasioni, pubbliche e senza necessità di prenotazione, per non restare sprovvisti di green pass.