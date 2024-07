Quartu, aggredisce il rivale con un martello dopo una lite sul bus: senegalese arrestato per tentato omicidio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa mattina, alle 5, i militari della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu, di cui i primi tre intervenuti mentre erano fuori servizio, hanno arrestato un cittadino senegalese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di minacce e tentato omicidio

L’episodio si è verificato nei pressi di un bar in via Leonardo da Vinci, dove l’uomo ha tentato di aggredire un operaio 39enne residente ad Assemini con un martello di ferro. L’aggressione è stata il culmine di un acceso diverbio scoppiato a bordo di un autobus della linea CTM Cagliari-Quartu. La lite è iniziata quando l’arrestato ha chiesto di fermare il bus, inveendo poi contro l’autista per essersi fermato alcuni metri oltre lo stallo previsto.

Un passeggero 39enne è intervenuto in difesa dell’autista, provocando l’ira del 52enne. La situazione è degenerata una volta scesi dal mezzo, con il senegalese che ha estratto un martello, minacciando di morte il suo interlocutore. Fortunatamente, tre carabinieri fuori servizio, presenti nel bar vicino, hanno assistito alla scena e sono intervenuti prontamente, disarmando l’aggressore e evitando che le minacce si trasformassero in tragedia.

L’aggressore è stato bloccato e il martello sequestrato, in attesa dell’arrivo della pattuglia della Stazione Temporanea di Flumini, già in zona per un servizio di pattugliamento. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, i militari hanno condotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori decisioni.

Questo intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri dimostra ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e la loro prontezza nel garantire la sicurezza pubblica.