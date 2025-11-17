Milia aveva l’annunciata e così è stata: il maxi panda diventato il simbolo del Natale, da oggi, è in buona compagnia: un cucciolo è al suo fianco, pronto a salutare chi passa in città. La notte si accenderà come il veterano delle feste per regalare, soprattutto ai bambini, un momento in più di allegria.

L’ironia sui social si è già scatenata: “Quest’anno ha portato anche il primogenito”, “è diventato papà” e le foto che ritraggono la famigliola nella rotonda non mancano. Insomma, tra apprezzamenti e critiche il panda, per il terzo anno consecutivo, si appresta a conquistare la scena e a diventare il protagonista indiscusso delle festività.