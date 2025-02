Quartu Sant’Elena, incendio di autovetture nella notte.

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, alle 00:30 circa, per un incendio che ha coinvolto tre auto in sosta nella via Fiume.

Sul posto hanno operato due squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando per

un totale di due automezzi e sette operatori che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto i veicoli. In via precauzionale, sono stati allontanati due inquilini residenti al primo piano di un appartamento fino al termine delle operazioni.

Non risultano persone coinvolte o ferite.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’area i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause.

Sul posto anche le forze dell’ordine.