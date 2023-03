Quartu, 104 milioni bruciati nel gioco d’azzardo: corso contro la ludopatia aperto ai commercianti

I dati sono già noti, li aveva snocciolati con molta preoccupazione qualche settimana fa il sindaco Graziano Milia: a Quartu si bruciano 104 milioni in un anno nel gioco d’azzardo. Tra schedine e slot machine, senza dimenticare i gratta e vinci e concorsi istantanei, la terza città della Sardegna sembra quasi una mini Las Vegas. Numeri preoccupanti, quelli legati alla ludopatia. Ecco perché Comune e Asl rafforzano il loro impegno. Come? Con un corso di formazione contro il gioco d’azzardo promosso dall’assessorato comunale alle Politiche Sociali, in collaborazione con la Asl di Cagliari e la Regione Sardegna nell’ambito del Piano regionale contro il gioco d’azzardo patologico.

07/04/2023 . Il corso si rivolge ad amministratori e funzionari comunali, assistenti sociali, educatori, psicologi, rappresentanti delle forze dell’ordine, rappresentanti del terzo settore, medici di medicina generale, esercenti, per un numero massimo di 30 partecipanti. Due le date previste per il corso: 17 e 19 aprile, dalle 9 alle 13:30. Al termine delle due giornate di approfondimento verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo in carattere stampatello maiuscolo leggibile e inviare al Comune di Quartu Sant’Elena al seguente indirizzo mail: [email protected] entro le 13 del