Quartiere Europeo, in via Vienna ripristinate le palme dopo la strage del punteruolo rosso

Quartiere Europeo: via al ripristino dell’alberata di palme di via Vienna.

Sono in corso d’esecuzione i lavori di ripristino dell’alberata di palme di via Vienna, nel quartiere Europeo, gravemente compromessa negli scorsi anni a causa degli attacchi del punteruolo rosso.

Le pre-esistenti 25 palme del genere Phoenix saranno sostituite con palme del genere Washingtonia, più resistente agli attacchi del coleottero di origine asiatica, restituendo così continuità al filare ormai decimato.

“La piantumazione in corso in questi giorni – spiega il vicesindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius – ripristina la tipica caratterizzazione di via Vienna, deturpata in passato dal punteruolo rosso. L’intervento è analogo a quello eseguito nella primavera 2023 sul Lungomare Poetto, quando furono sostituite 134 palme, e con l’intervento di messa a dimora di 22 esemplari presso l’Orto delle Palme del Cimitero Monumentale di Bonaria. Ringrazio il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica per il costante impegno nell’incrementare e recuperare il verde cittadino”.