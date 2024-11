Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula – Un nuovo e sofisticato sistema Holter per i bambini affetti da cardiopatie è stato acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dal Comune di Pula con ViviPula in occasione della corsa di beneficenza PULA FUN RUN. L’iniziativa – svoltasi nel mese di luglio e nata da un’idea del Vicepresidente ViviPula, Ettore Caboni e del Consigliere di Maggioranza, Salvatore Di Caro, e, subito, sposata dall’Assessora allo Sport, Elisabetta Loi, e da tutta l’Amministrazione – oltre a richiamare tantissimi appassionati e famiglie, ha visto protagonista la beneficienza con ben 5500 euro raccolti e devoluti all’Associazione Il Paese dei Cuori che supporta i bambini portatori di cardiopatie. L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare che la Pula Fun Run tornerà anche nel 2025 con tante novità e sorprese. Il Sindaco Walter Cabasino – Una grande soddisfazione per un’iniziativa che ha evidenziato l’attenzione dell’Amministrazione, delle associazioni e dei cittadini nei confronti delle problematiche di carattere sociale, replicheremo questa iniziativa anche nel 2025”.

La Vicesindaca e Assessora allo Sport, Elisabetta Loi. <<Un’iniziativa che punta a promuovere il sano movimento fisico e, nello stesso tempo, manifesta affetto e vicinanza ai bambini portatori di cardiopatie. Siamo fieri di aver contribuito alla realizzazione di questo evento che ha visto la partecipazione di ben 500 persone>>. Il Consigliere di Maggioranza Salvatore Di Caro. <<Questa è una straordinaria notizia che ci riempie di orgoglio, poiché sappiamo di aver fatto la nostra parte per sostenere l’associazione “Il Paese dei Cuori”. Siamo davvero entusiasti di vedere come il nostro impegno possa fare la differenza nella vita di molte persone. La raccolta fondi è stata un grande successo e ogni partecipante ha contribuito a un obiettivo importante, dimostrando che insieme possiamo raggiungere traguardi significativi>>.