Pula – Spostata la sede l’ufficio postale, disagi per i cittadini, la minoranza insorge: “Il Bancomat, quando funzionante, utilizzatelo nelle ore diurne”. Una zona periferica, poco illuminata durante le ore serali fa scattare il Gruppo Politico SiAmo Pula, il Comune interviene e scrive al Direttore Provinciale di Poste Italiane: si chiede di “apportare dei piccoli accorgimenti migliorativi al fine di ridurre al minimo i disagi ai cittadini”. Lavori di ristrutturazione in corso quelli per l’ufficio storico situato in via San Giovanni, “è stato spostato in un locale tanto idoneo quanto lo è una sauna nel bel mezzo del deserto: l’edificio sito nel retro del Palazzetto dello Sport che, a differenza di quest’ultimo, non gode certamente di una adeguata illuminazione, anzi” espongono i consiglieri di minoranza Ilaria Collu, Emanuele Farneti, Marco Sarais,Claudia Casula, Angela Mascia.

“In pratica percorrendo quelle strade nelle ore serali, passiamo da una struttura iper illuminata e non ancora utilizzata, alla faccia del risparmio energetico e dei beni pubblici, al buio più intenso di quello che dovrebbe essere ora un luogo vigilato e di grande sicurezza.

È chiaro che è ben lontano da esserlo e non stupisce la riduzione dell’orario: l’apertura delle Poste è garantita solamente durante le mattine.

L’intera area doveva avere un’implementazione di videocamere, essere dotata di appositi cartelli con indicazioni ben precise, l’informativa arrivare per tempo con continui avvisi su stampa, social media e non a cose fatte, senza alcun preavviso, così facendo si creano solo disservizi e disagi. Difficile comprendere il senso di tale scelta da parte dei nostri Amministratori: infelice e sbagliata sia nell’ubicazione non adatta, nella comunicazione tardiva e parziale che nella segnaletica totalmente mancante.

L’Amministrazione Comunale ha il dovere di intervenire, invece con la solita “grazia”, rimane in silenzio e si compiace dell’inerzia che dispensa quotidianamente, l’ennesima mancanza di attenzione e di tutela verso i suoi Concittadini che, ancora una volta, ne devono prendere atto e subirne le conseguenze”.

Il Sindaco Walter Cabasino non rimane indietro e ieri ha inviato una lettera al Direttore Provinciale di Poste Italiane per riportare le diverse segnalazioni ricevute da parte dei residenti nelle quali si evidenziano alcune problematiche legate al trasferimento dell’ufficio.

Pur condividendo le motivazioni della ristrutturazione dell’ufficio, che consentiranno ai cittadini di usufruire di un servizio più moderno e funzionale, il Sindaco chiede all’azienda di poter apportare dei piccoli accorgimenti migliorativi al fine di ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Nell’interesse collettivo, l’Amministrazione Comunale si dichiara inoltre disponibile a supportare e a collaborare, in qualsiasi momento, con Poste Italiane.