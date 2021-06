Pula senza un goccio d’acqua in piena emergenza, arrivano le autobotti: “Ma non è potabile”

Va avanti l’emergenza idrica a Pula, tutta la città è senza un goccio d’acqua da ore, a causa di un guasto in una condotta di Abbanoa che alimenta il serbatoio di Monte Mereu. Grossi disagi, e la sindaca Medau corre ai ripari e mette in azione le autobotti per fronteggiare l’emergenza idrica: “L’acqua non è potabile”, avvisa, “non adatta quindi all’uso alimentare, si potrà usare esclusivamente per scopi sanitari e per igiene personale. Potrete recarvi presso i seguenti punti di approviggionamento: via XXV Aprile – Area Parcheggi Mercato, viale Nora – Area Parcheggi Scuola Alberghiera. Il servizio sarà attivo fino alla ripresa dell’erogazione del servizio idrico Abbanoa. Gli uffici sono a vostra disposizione per ogni chiarimento, vi invitiamo a segnalarci eventuali situazioni di grave emergenza”.

“Occorre avere un po’ di pazienza nell’attesa che il guasto venga risolto. Continuerò a tenervi aggiornati”.