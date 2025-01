Questa sera il pellegrinaggio, suggestivo, un momento di fede per ricordare la vita del Santo amato.

“È tempo del Dies Natalis, giorno in cui il milite Efisio, morto in nome di Cristo, nasce alla nuova vita in cielo e la Confraternita sotto l’invocazione del Glorioso Martire Sant’Efisio, al termine di lunghi preparativi, si appresta ad accompagnare il Santo nel primo pellegrinaggio del nuovo anno.

È una devozione antica, quella di Sant’ Efisio. Un culto che si perde nella storia e resta ben vivo nella memoria, che si rinnova anno dopo anno.

Il luogo del martirio, su cui oggi sorge la Chiesa a lui dedicata, divenne, fin da subito, meta di pellegrinaggi e sito di sepoltura dei devoti al Santo.

Nora è il luogo in cui tutto inizia e tutto finisce. La ciclicità dei pellegrinaggi si lega indissolubilmente alla vita dei pellegrini, tra fede, preghiere e rinnovate promesse” spiega Festa Sant’Efis. Stasera il corteo, dalle 18.