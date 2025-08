Il futuro del turismo in Sardegna è sempre più legato all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale. In questo contesto, il Comune di Pula assume un ruolo centrale, confermandosi tra i beneficiari di un importante contributo destinato allo sviluppo del Parco Archeologico di Nora.

La novità è stata presentata durante il convegno “Sviluppo Turistico e Territori Digitali”, svoltosi il 21 luglio 2025 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari. A rappresentare il successo del progetto per il territorio erano presenti il sindaco di Pula, Walter Cabasino, e il Vicepresidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa, Angelo Tolu, in occasione della presentazione dei risultati del progetto SPOKE 2, inserito nel più ampio programma e.INS -Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia.

Grazie ai fondi ottenuti, Pula avvierà l’implementazione di strumenti tecnologici avanzati per trasformare l’esperienza di visita all’interno del sito archeologico. Il finanziamento supporterà la raccolta dati, il monitoraggio dell’area e la creazione di percorsi di visita più immersivi e accessibili, in linea con i principi di transizione digitale e inclusione previsti dalle agende europee di settore.

L’evento di Sassari ha delineato una chiara strategia regionale e accademica: la creazione di un “ecosistema dell’innovazione” esteso ai principali settori di sviluppo dell’isola. È stata ribadita la missione dell’Ateneo turritano di porsi al servizio del territorio e delle imprese, un approccio che ha già generato circa 50 accordi di collaborazione con enti locali e culturali, per un investimento complessivo che supera i 4 milioni di euro.

È stato evidenziato come l’investimento in ricerca e innovazione sia un fattore fondamentale per garantire la competitività dei territori. L’obiettivo strategico del progetto è infatti quello di utilizzare dati accurati per poter strutturare una offerta turistica sempre più mirata, efficace e sostenibile. Il progetto per Nora rientra nel programma T3 – Tourism, Technologies, Trends, una delle quattro macro-sperimentazioni coordinate dal Centro studi e Analisi regionali ( Ce.S.A.Re .) dell’Università.

Per il territorio di Pula, si tratta di un’occasione strategica per affermarsi come destinazione d’eccellenza, capace di integrare la sua profonda eredità storica con le più moderne soluzioni tecnologiche.

Durante la giornata sono stati anticipati alcuni dati frutto dell’analisi dei prezzi medi per la stagione estiva 2025, dove emerge un quadro dove la destinazione turistica di Pula si dimostra particolarmente competitiva su servizi che incidono sulla qualità e il costo della vita quotidiana del turista: Costi Accessori Contenuti: Con un prezzo di 1,00 € per il parcheggio orario e 2,70 € per caffè e brioche, Pula si colloca tra le destinazioni più economiche per le piccole spese giornaliere, alla pari con Orosei e Cagliari. Questo può contribuire a una percezione positiva dell’esperienza turistica. Esperienze sul Territorio a Prezzi Vantaggiosi: Il costo di un’escursione in barca a Pula (€68,30) è nettamente inferiore rispetto a mete come Olbia (€180,00) e Alghero (€110,00). Questo rappresenta un forte punto di attrazione per chi cerca attività ricreative senza spendere una fortuna. Servizi da Spiaggia e Ristorazione nella Media: I prezzi per pizza e bibita (€12,00) e per l’affitto di ombrellone e lettino (€22,30) sono allineati o leggermente inferiori alla media delle altre località, rendendola una scelta equilibrata per la giornata al mare.

L’Assessora al Turismo del Comune di Pula, Donatella Fa, spiega l’importanza di questi progetti per il futuro della destinazione: “Questi progetti sono fondamentali per il futuro di Pula. Le nuove tecnologie al Parco di Nora, per esempio, non sono solo un’extra, ma un modo per trasformare una visita culturale in un’esperienza unica e indimenticabile. Allo stesso tempo, capire come si muove il mercato è essenziale. I dati ci aiutano a vedere chiaramente quali sono i nostri punti di forza e dove possiamo ancora migliorare, per offrire il meglio a chi sceglie la nostra destinazione. Vogliamo che Pula cresca bene, puntando sempre sulla qualità. Il nostro obiettivo è far sì che chiunque venga qui viva un’esperienza di altissimo livello, e per farlo, investire in innovazione e conoscere a fondo le esigenze dei nostri visitatori sono le mosse giuste per confermare Pula come una vera perla del turismo in Sardegna”.