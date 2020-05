Pula, la sindaca in videoconferenza con parrucchieri ed estetisti: “Ecco i protocolli, riapriremo al più presto”. Nella capitale turistica la disperazione dei commercianti in ginocchio e quel via libera che ancora non viene concesso dalla Città Metropolitana, nonostante l’ordinanza sia pronta: “Ieri, con l’Assessore Zucca, abbiamo incontrato, i titolari di attività alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste e tatuatori) che si preparano alla ripartenza dell’11 maggio- spiega la sindaca di Pula Carla Medau- ci hanno espresso le loro preoccupazioni per le nuove regole da seguire ma anche tutta la volontà e la voglia di riaprire le attività nel pieno rispetto delle regole, sia relative alle norme igienico sanitarie che di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ed e’ necessario ripartire perchè la sospensione di due mesi sta mettendo in ginocchio i bilanci familiari e l’economia locale, Ho inviato loro i primi protocolli e i codici di autodisciplina redatti dalle Associazioni di categoria, al fine di approfondire i criteri da seguire per l’esercizio in sicurezza delle attività.Vi terremo aggiornati sulla data esatta della riapertura che vi ricordo dipenderà dall’indice Rt che dovrà fornirci la Regione Sardegna che al momento assegna a Pula un indice sotto lo 0.5, oltre al fatto che l’ordinanza non venga impugnata. Per prudenza, stante anche la diversità del dato di Cagliari, più alto rispetto al nostro, con i sindaci della Città Metropolitana abbiamo comunicato che non apriremo il giorno 11 maggio, valutando una riapertura la più prossima a lunedì come già previsto”.