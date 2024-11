Pula, inaugurazione del nuovo impianto sportivo in ricordo di Gigi Riva

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un progetto che rappresenta un significativo traguardo per la comunità pulese e, in particolare modo, per i giovani che avranno a disposizione uno spazio di socializzazione e crescita sportiva all’avanguardia. L’opera, che arricchisce l’offerta sportiva del territorio, ha un costo complessivo di 586.570 euro derivati da Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri (sport e periferie), 361.599,00, 154.971,00 dalla contrazione Mutuo ICS Bando Sport Missione Comune 2021 e 70.000 euro da fondi di bilancio.

Il nuovo campo in erba artificiale rappresenta un risultato fortemente voluto dall’Assessorato allo Sport e da tutta l’Amministrazione. Il Sindaco Walter Cabasino. <<Un traguardo importante non solo per gli amanti del calcio, ma per l’intera collettività. Il campo offrirà alle giovani generazioni la possibilità di coltivare la propria passione per lo sport in un ambiente moderno e funzionale. Come Amministrazione siamo davvero orgogliosi di questo risultato e auspichiamo che questo nuovo spazio possa diventare un punto di riferimento per le future generazioni pulesi e dei comuni limitrofi>>. La Vicesindaca e Assessora allo Sport, Elisabetta Loi. <<Un progetto che la nostra Amministrazione ha fin da subito voluto portare avanti con grande convincimento, ed è nostra intenzione proseguire in questa direzione. Abbiamo scelto, ancora una volta, di investire sui giovani, sullo sport e sui suoi valori. Investire nello sport significa investire nella crescita educativa e sociale dei giovani, incoraggiare il benessere fisico e mentale. Il manto sintetico consentirà, inoltre, un notevole risparmio sui costi di gestione e la possibilità di essere utilizzato tutto l’anno senza interruzioni>>.

Durante la cerimonia di inaugurazione si svolgerà la manifestazione Fun Football – organizzata dal settore giovanile e scolastico della FIGC – dedicata alla categoria primi calci.