Pula in lutto per Andrea Cammisuli, 46 anni, deceduto ieri in un terribile incidente a Villa San Pietro: domani il parco archeologico di Nora chiuderà alle 14 al fine di consentire a tutti i colleghi di partecipare alle esequie.

Stimato e ben voluto da tutti, Cammisuli era dipendente della Fondazione Pula Cultura Diffusa e stimato collaboratore del Parco Archeologico di Nora. Domani si svolgerà il rito funebre per salutare il professionista che svolgeva la sua professione con passione e precisione per riportare alla luce ciò che ancora oggi è conservato nel sottosuolo a ridosso del mare.

Tanti i messaggi di cordoglio che da ieri dimostrano la stima per Cammisuli, tra questi anche la missione dell’Università di Padova a Nora si unisce al dolore della famiglia e “piange la sua prematura scomparsa, compagno di radiose albe norensi che non vedremo più assieme”.