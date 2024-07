Pula, il triste ricordo degli amici di Pietro Mereu: “Per tanti anni si è impegnato come volontario”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dolore a Pula per la scomparsa di Pietro Mereu. L’uomo, per tanti anni, è stato uno dei membri attivi della Lavs, la libera associazione dei volontari del soccorso che si occupa, dal 1986, di eseguire trasporti con l’ambulanza, vigilare l’area della litoranea con il ciclosoccorso e che svolge anche attività di protezione civile. Mereu è stato in prima linea a lungo, sulla pagina Fb ufficiale dell’associazione i suoi ex colleghi volontari l’hanno voluto omaggiare con un commovente post: “Purtroppo,stamane, abbiamo appreso della scomparsa del nostro ex socio Pietro Mereu. Un volontario che ha fatto parte della nostra storia Lavs, con impegno, sempre prodigo e presente. Tanti momenti associativi abbiamo vissuto insieme a Pietro, anche della sua vita privata visto il legame amicale che ci univa. Con profonda commozione, tutti i volontari Lavs, vogliono onorare il suo ricordo, e si uniscono al cordoglio dei suoi familiari e amici”.