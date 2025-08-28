Pula, i fondi recuperati dagli evasori sosterranno le famiglie con anziani non autosufficienti: a 151 mila euro ammontano i denari non versati per la Tari e che, grazie alla variazione di bilancio, verranno messi a disposizione anche per i più fragili.

Tasse non pagate regolarmente ma recuperate nel corso degli anni, il Comune può disporre così di un piccolo tesoretto che ha deciso di destinare anche agli anziani.

Ecco i dettagli: importanti novità in arrivo grazie alla variazione di bilancio approvata lo scorso Consiglio comunale. L’assessore al Bilancio Giuseppe Monni ha spiegato che “sono stati applicati 180 mila euro derivanti dall’avanzo destinato da oneri di urbanizzazione. Questo consentirà di bandire la gara relativa all’unità introduttiva di Nora”. Si parla di nuovissimi servizi è un’area accoglienza per i visitatori del sito archeologico. Continua l’assessore Monni: “Ricordiamo, opera per la quale abbiamo ricevuto un finanziamento di 300 mila euro, pertanto il totale dell’opera è di 480.000”.

Inoltre sono stati iscritti oltre 151 mila euro di recupero dell’evasione relativa alla Tari degli anni scorsi. “Un’azione significativa- sottolinea Monni- che ha riportato nelle casse comunali fondi indispensabili per la comunità”. Si tratta di nuove risorse che andranno a rispondere alle tante esigenze manifestate dai settori per le spese correnti di varia natura, come, fra le altre “spese una tantum per servizi della biblioteca e dell’allestimento del museo Patroni, nonché 15.000 euro per sostenere le rette degli anziani inseriti in struttura”. A conferma ancora una volta dell’impegno di tutta l’Amministrazione a sostegno delle famiglie con anziani non autosufficienti. Si tratta di fondi ulteriori per far sì che le stesse non si trovino in difficoltà coi pagamenti delle rette.