Pula, i fiumi “esplodono” durante il nubifragio: “Prudenza negli spostamenti, evitate strade vecchie e ponticelli”. La prevenzione a Pula funziona, la sindaca Carla Medau fa il punto e avverte i cittadini sulle zone a rischio: “ La situazione, al momento, è sotto controllo. Come potete vedere dalle immagini nei torrenti e nei corsi d’acqua principali, l’acqua defluisce senza grossi intoppi, in quanto sono stati manutenzionati e puliti preventivamente.

Evitate di transitare nelle zone di S’oru e canu e nella strada vecchia Domus de Maria soprattutto in prossimità dei ponticelli che per prudenza non vanno attraversati.

Prestate particolare attenzione all’ingresso sulla 195 raccordo Via Masenti, in Via Nora e Piazza del Popolo e in tutto il Viale Nora dove si registrano allagamenti dovute alle forti precipitazioni di queste ore”, conclude la sindaca di Pula Carla Medau.