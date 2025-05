Minoranza all’attacco, via social il gruppo politico “SiAmo Pula” non risparmia critiche dopo il proclamo del Comune che, pochi giorni fa, ha reso pubblici i dati inerenti alle visite dei turisti nel territorio. Nel 2024 sono stati per 600 mila, “Pula è una delle mete più ambite della nostra Isola nonostante il menefreghismo dell’Amministrazione Cabasino che presenta, ancora una volta e alle porte della stagione estiva, tutta la sua inadeguatezza”. Per Ilaria Collu, Emanuele Farneti, Marco Sarais, Claudia Casula, Angela Mascia “purtroppo nulla è pronto, siamo ben lontani da ciò che si descrive sui social e quello che si vive nella realtà di tutti i giorni, è inutile girarla e giocare a prendersi in giro”.

Tante le immagini allegate ai fatti descritti che “dicono più di mille parole”.

E ancora: “Gli Assessori Comunali devono essere soggetti attivi e non possono continuare a fare da spettatori, accontentandosi esclusivamente di fregiarsi delle bellezze straordinarie che da sole sono in grado di affascinare e di portare a casa le tanto citate “presenze”: quante di queste ritorneranno e si sono prese in esame le risoluzioni alle problematiche riscontrate?

Non si può andare avanti per “grazia ricevuta”, non basta, è necessario avere lungimiranza, lavorare per una crescita esponenziale e per una accoglienza di eccellenza, disporre di servizi e di una programmazione per tempo, degli interventi di manutenzione come degli eventi di intrattenimento, mettere in atto azioni volte alla valorizzazione dei luoghi che rendono il nostro paese unico”.

Decoro e pulizie sono una delle priorità, più volte rimarcate, per l’Amministrazione guidata dal sindaco Cabasino che punta ad accogliere i tanti turisti anche con una immagine curata del territorio: di recente, infatti, le rotatorie sono state ben ridefinite, piccoli giardini dove il verde lascia spazio a decorazioni ordinate e ben studiate.