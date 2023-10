Pula, ennesimo incidente stradale causato dai cervi che hanno attraversato la Ss 195

Vettura semi distrutta, l’impatto è stato inevitabile con l’animale che, all’improvviso è apparso lungo la carreggiata: erano le circa le 20,30 quando, due sere fa, è stato registrato l’ennesimo sinistro che, per fortuna, non ha avuto tragiche conseguenze per le persone coinvolte nell’urto contro l’animale. Da parte delle amministrazioni dei territori, che da tempo chiedono alle maggiori istituzioni un intervento risolutivo del problema, il massimo impegno costante: due giorni fa per i bovini inselvatichiti e gli ungulati si è tenuto un nuovo incontro. Il Prefetto di Cagliari, infatti, ha convocato un’importante riunione finalizzata ad affrontare e risolvere l’annoso problema.

Erano presenti l’Assessore RAS Marco Porcu, i Funzionari di Forestas e dell’Assessorato alla Sanità, il Corpo Forestale, il Servizio Veterinario della ASL, i Sindaci di Pula, Villa San Pietro, Teulada, Sarroch, Masainas e la Vice Sindaca di Domus De Maria.

Dopo un approfondito e proficuo esame dei problemi riconducibili ai bovini, cervi e daini, l’Assessore Regionale all’Ambiente Marco Porcu ha preso l’impegno di convocare una riunione in assessorato con tutti i rappresentanti presenti alla riunione di ieri con l’obiettivo di coordinare un tavolo tecnico per la soluzione del problema. L’Assessore all’Ambiente Porcu si è fatto carico di coordinare un tavolo tecnico per trovare soluzioni condivise con le Amministrazioni locali.