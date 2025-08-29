E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Marcello Tolu
Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, i figli Angelo con Natalia, Patrizia con Tonio, Carla con Gabriele, i suoi adorati nipoti Alberto, Alyssia, Angelica, Ginevra, Matteo, Riccardo,
il cognato, le sorelle e i fratelli.
I funerali si terranno sabato 30 agosto 2025, alle ore 16,nella Parrocchia di Giovanni Battista in Pula.
Si dispensa dalle visite.
Pula, 29 agosto 2025
Impresa Funebre
ANTONINO PANI
Corso Vittorio Emanuele 103
Pula
Viale Regina Margherita 73/75
Cagliari
Tel. 070/670567