Pula, due panchine blu a scuola per sensibilizzare i piccoli sull’autismo

Un disturbo che complica le relazioni sociali, comunicative di chi ne soffre e che, sin dai primi anni di vita, si manifesta, spesso, con irruenza nell’esistenza di chi ne è affetto e in quella di familiari e compagnetti di scuola che, ogni giorno, si relazionano con gli autistici. Spesso non capiti, sono circondati da tanto amore: più impegno e risorse occorrono per affrontare e far vivere la quotidianità in tutti i suoi passaggi. A tal fine sono state donate due panchine

nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia di Santa Margherita e inaugurate come simbolo della consapevolezza sull’autismo.

Una giornata speciale, a cui con grande piacere ha partecipato anche l’amministrazione comunale, che ha visto grandi e piccini riflettere su questa importante tematica.