Pula, “cervi e bovini inselvatichiti saccheggiano i campi e sono causa di incidenti stradali”

Attraversano la strada all’improvviso, rientra nella loro natura, inconsapevoli dei rischi che possono provocare agli automobilisti che, spesso, non riescono a evitare gli animali. Un impatto non indifferente che non lascia scampo ai quadrupedi e provoca ingenti danni alle vetture: “Attraversano la strada statale all’improvviso, fino a che non succede qualche disgrazia nessuno ne parla, io ne ho preso uno in pieno il 16 di agosto alle 7 del mattino, andavo a 50 km orari e mi ha distrutto la macchina, poteva andare molto peggio” spiega un cittadino.

“Il tentativo di cattura fatto dalla precedente Amministrazione è stato di fatto infruttuoso e la mandria conta ormai oltre cento bovini” spiega il Comune di Pula.

“L’ultima richiesta di incontro urgente è stata inviata all’Assessore Regionale all’Ambiente, Avv. Marco Porcu, a firma dei Sindaci di Pula, Villa San Pietro, Sarroch e Teulada.

Una richiesta fatta anche alla luce del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13 giugno 2023 che impone alle regioni dei programmi di contenimento degli ungulati selvatici e una campagna di eradicazione dei bovidi inselvatichiti. I comuni non possono essere lasciati da soli nell’affrontare una calamità così devastante. I danni in agricoltura sono ingenti e quotidiani, gli imprenditori agricoli sono disperati ed esasperati e non sanno cosa fare. Ci sono agricoltori ormai ostaggio dei bovini inselvatichiti che dal tardo pomeriggio fino all’alba non possono neppure uscire di casa”.

Un capitolo a parte meritano invece gli ungulati selvatici che causano quotidianamente incidenti stradali e che spesso sostano nei parcheggi dei market cittadini e nei giardini pubblici. “Anche in questo caso il Sindaco Cabasino ha inoltrato numerose lettere e segnalazioni”.