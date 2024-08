Pugno di ferro a Quartu contro cittadini e negozianti “caddozzi”: “Multe sicure se sbagliano 3 volte la differenziata”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tempi durissimi a Quartu per i “caddozzi” recidivi: chi sarà beccato più di due volte a lasciare la spazzatura fuori dai mastelli, sporcando strade e marciapiedi, o sbaglierà nel conferimento, riceverà una multa di 250 euro ancora prima che gli addetti della De Vizia, mandati dal Comune, requisiscano tutti i bidoncini, piccoli o grandi non fa differenza. Sarà poi compito del proprietario “pasticcione” recarsi all’ecocentro della città per riaverli. La novità, approvata dai vertici del settore Ambiente al termine di un incontro col sindaco Graziano Milia e il vice Tore Sanna, è legata alla sanzione. Se, sinora, scattava solo il ritiro del mastelli e l’unica fatica era doverli andare a riprendere, adesso bisognerà anche obbligatoriamente aprire i portafogli. Si tratta di un importante giro di vite: la città, ancora in troppi punti, presenta anche mini discariche abusive. I controlli degli agenti della polizia Locale sono aumentati, anche grazie alle telecamere nascoste, ma non basta. L’abitudine di lasciare la spazzatura in eccesso accanto ai bidoncini deve essere stroncata, anche perchè c’è un problema di fondo, igienico-sanitario. La nuova stretta era stata anticipata dal sindaco Graziano Milia, che aveva già confermato la massima disponibilità al dialogo con tutti i quartesi sul tema, spinoso, della pulizia cittadina ma che, in parallelo, aveva bollato come “intollerabili” le montagnette di spazzatura presenti qui e là.

Si cambia musica, quindi, proprio nelle ore in cui è arrivato un comunicato molto duro, anticipato però da un’ulteriore comunicazione dell’amministrazione: “Ha promesso le ecoisole per mastelli. Peccato, ma non è una novità. Già a marzo 2023 la Giunta Milia propagandava l’immediata sperimentazione in viale Colombo con apposite isole ecologiche che avrebbero contenuto tutti i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti. Nulla di tutto ciò è stato fatto, tanto che a novembre abbiamo presentato un’interpellanza per sapere che fine avesse fatto il progetto. Per ora, la situazione della città è indecorosa, oltreché igienicamente insostenibile, e si è perso tempo prezioso”, dichiara il consigliere Michele Pisano. Le ecoisole, salvo intoppi, arriveranno comunque entro la fine dell’estate.