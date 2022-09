Pugni e calci al volto della madre, 26enne arrestato a Samassi.

Ieri a Samassi i Carabinieri della Stazione di Villanovafranca hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali un 26enne del luogo con pregiudizi di polizia a carico. I Carabinieri, ricevuta una richiesta di intervento sull’utenza 112, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo il quale, sotto il verosimile effetto di alcol e stupefacenti, per futili motivi stava colpendo con pugni e calci la madre procurandole delle lesioni al volto. Il 26enne è stato bloccato, trasportato per accertamenti presso l’Ospedale di San Gavino e successivamente, secondo quanto disposto dal P.M. di turno, trasferito in stato di arresto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.