Psicodramma Fiera di Cagliari: ci andiamo dopo Sant’Efisio? Ah no, l’hanno chiusa dopo 70 anni!

Un psicodramma. Attendendo che Efisio rientri. Ed ora che facciamo? A Cagliari il pimo maggio è e sempre sarà Sant’Efisio, percorso il centro storico cercando di cogliere le piccole cose che fanno grande il primo giorno del mese cagliaritano, l’uscita del terzo guardiano da Stampace, la consegna del Toson d’oro all’Alter Nos (guai a chi scrive Altera Nos) quest’anno una gentile Signora, le celebrazioni nella chiesa dedicata. Ci siamo accalcati, per le strette vie di Stampaxi, salutato decine di amici e conoscenti, sino all’urlo: “Est bessiu, Efisio est bessiu” (Efisio è uscito).

La giornata è bellissima, una passeggiata in centro e qualche fotografia ai fiori rimasti da “sa ramadura” e per evitare scorpacciate, tenuto conto della <consecutio festis> (Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e ponti vari), che si fa? Beh, un panino alla Fiera tanto si arriva a piedi. Alla Fiera? … mumble mumble mumble, alla Fiera Campionaria? Non c’è la Fiera quest’anno. Non dico altro uno psicodramma, dopo settant’anni di pioggia imputata a quella esposizione ed il sole di oggi, la fiera non c’è. … Non c’è la Fiera, e va in onda il psicodramma. Togli le abitudini a un cagliaritano ed agli avventori fuoriporta; un psicodramma, non solo gli odori di fritto, gli stand e l’arcaico odore di animali lasciano il segno. In attesa dell’urlo del 4 maggio prossimo: “Est torrau, Efisio est torrau”. La fiera non c’è più, viva la Fiera. Appunti per le prossime puntate: Nel cuore di Cagliari, al centro del Mediterraneo, davanti all’incantevole scenario del Golfo degli Angeli, sorge il quartiere fieristico Fiera della Sardegna con il Centro Congressi. Su un’area complessiva di 12 ettari ed superficie coperta di 46320 mq, con padiglioni espositivi e sale …

Gianfranco Carboni