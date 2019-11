“Una scelta sbagliata” quella di ordinare sacerdoti dei diaconi sposati, e in questo senso si è orientato a maggioranza il Sinodo. “Spero e prego che il Papa, nella prossima Esortazione apostolica post-sinodale, non la confermi”. Lo dice il cardinale Camillo Ruini in un’intervista al Corriere della Sera.

Continua a leggere su https://www.agi.it/cronaca/preti_sposati_ruini-6469961/news/2019-11-03/