Prestito a Fca e sfiducia a Bonafede: il governo è al bivio

Mentre la vicenda del prestito garantito dallo Stato a Fca sembra avviata a conclusione, seppure con un lungo strascico di polemiche, la maggioranza e il governo si trovano alle prese con la grana della mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. A tenere ancora in bilico il governo è l'incertezza sul comportamento che terrà Italia Viva domani in Aula, in occasione del voto. Solo al momento di prendere la parola nell'emiciclo, Matteo Renzi farà sapere se il suo sarà "pollice verso" o se invece terrà ancora in vita il governo.