“Presidente Conte, l’Italia rischia un milione di disoccupati?”, “Choc forte, servono altre risorse”

Disoccupazione alle stelle in Italia? Tensione sociale nelle manifestazioni in piazza? Numeri pessimi dall’Istat? La giornalista chiede a Conte: è vero che rischiamo in Italia un milione di disoccupati? “Dobbiamo essere consapevoli, ho detto che lo Stato c’è e non lascerà nessuno indietro. Attenzione, la valutazione è complessiva: se oggi alcuni nostri cittadini avessero subito politiche come in altri Stati, non ci sarebbe stata cassa integrazione garantita sino a ottobre. Molti sono ancora insoddisfatti, lo choc è stato così forte e dovremo stanziare altre risorse. Abbiamo la misura europea del Recovery Found. Stiamo lavorando a una fiscalità di vantaggio per tutto il Sud”. Va ricordato che il presidente Conte all’inizio del lockdown aveva detto: “Faremo in modo che nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus”.