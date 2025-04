Si è svolta l’11 aprile la cerimonia alla Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Roma, che ha riconosciuto l’impegno delle forze dell’ordine che ogni giorno si prodigano per salvare la vita altrui: senza timore e non si tirano indietro anche nei momenti di pericolo estremo, mettendo a rischio la propria incolumità a favore degli altri. E l’11 aprile c’erano anche loro, De Roma e Piredda assieme a tutti gli altri che si sono distinti nel corso degli anni.

Saverio De Roma, anche Vicesindaco ed Assessore di Monserrato, e Giampaolo Piredda avevano salvato un uomo da una abitazione satura di gas, trasportando all’aperto la bombola “scongiurando così più gravi conseguenze”. Un gesto che ha già ricevuto pochi mesi fa un altro riconoscimento: “Con elevata professionalità e non comune senso del dovere, insieme ad un commilitone, non esitava a introdursi all’interno di un appartamento ove un uomo, con propositi suicidi, si era barricato, saturandolo con il gas di una bombola. Dopo aver forzato la porta di ingresso dell’abitazione, individuava e soccorreva il malcapitato, ormai privo di sensi, e trasportava all’esterno la bombola, scongiurando così più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 26 gennaio 2016 – Selargius (CA)”.

La cerimonia a Roma ha reso omaggio alla memoria dei Vigili del Fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, morti il 17 luglio 2024 mentre erano in servizio per spegnere un incendio a Nova Siri in Basilicata: per loro, la medaglia d’oro alla memoria.