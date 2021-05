Pranzo di Sardara, verso il terremoto in Regione: fuori dagli staff tutti i partecipanti al banchetto

Il pranzo proibito in zona arancione a Sardara porta a un terremoto anche dentro la Regione. Si va infatti verso l’azzeramento degli staff che fanno capo agli assessori e anche dell’attuale ufficia stampa della Giunta regionale. Passa tutto attraverso due emendamenti della maggioranza al disegno di legge 107, pronti per essere discussi, come riporta l’agenzia La Presse, nella seduta pomeridiana del Consiglio regionale. L’intento, stando agli ultimi rumors, è solo uno: non confermare i componenti di gabinetto e i consulenti che hanno partecipato al pranzo di Sardara, una quarantina di dirigenti e amministratori, oltre a vertici militari e della sanità, sorpresi in ristorante in zona arancione e, per metà, fuggiti dalla finestra per non farsi identificare dalla Guardia di Finanza. Sul banchetto è in corso un’inchiesta della procura di Cagliari, oltre che un procedimento disciplinare dell’assessorato del Personale.

Quindi, visti gli emendamenti pronti a finire tra i banchi di tutti i consiglieri, appena entrerà in vigore la legge i contratti attuali cesseranno di esistere. La rivoluzione maggiore è prevista proprio nell’ufficio stampa: restano capufficio e 12 nomine fiduciarie, ma niente più contratto giornalistico attualmente in vigore. I componenti dell’ufficio stampa saranno scelti tra iscritti all’ordine dei giornalisti nonché esperti qualificati in materia di social media management, digital Pr, video making and editing, illustrazione, grafica digitale e figure funzionali direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura. I loro compensi saranno stabiliti da una delibera di giunta.