Positivi in netto calo, scatta la “liberazione” a Monastir: stop a tutte le ordinanze restrittive

A Monastir cadono tutti i divieti, imposti tra luglio e agosto dall’amministrazione comunale, per contenere la diffusione del Covid. In città ci sono sempre meno positivi, e allora la sindaca Luisa Murru ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha revocato tutte le restrizioni: “Ho potuto fare questo grazie a una netta e progressiva riduzione del numero dei positivi al Covid-19 nel nostro Comune, ottenuta grazie al rispetto delle prescrizioni e del senso di responsabilità dei cittadini”, afferma la prima cittadina. La città esce quindi dall’incubo di mini lockdown prima e orari “spezzati” per i locali food poi. “Restano comunque valide le prescrizioni nazionali per la zona bianca e tra queste: divieto di assembramento; obbligo di mascherina in luoghi chiusi aperti al pubblico e uffici, sui mezzi pubblici e all’aperto, se non si può garantire il distanziamento. Sperando che il nostro paese non debba attraversare un altro periodo così critico per la salute pubblica, auguro una rapida guarigione ai cittadini ancora positivi”.