Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Portoscuso sono intervenuti in pieno centro a seguito della richiesta al 112 da parte di un vicino, che aveva segnalato una violenta lite in ambito familiare. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che un 26enne, già noto alle Forze di Polizia, aveva poco prima aggredito il padre convivente, un 63enne di Iglesias, danneggiando anche parte degli arredi dell’abitazione per futili motivi.

Durante le fasi di contenimento, l’uomo ha opposto attiva resistenza nei confronti dei militari intervenuti. L’intervento congiunto della pattuglia della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Iglesias, giunta in supporto, ha consentito di bloccare e ammanettare il giovane in sicurezza, senza che alcuno riportasse ferite.

Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.