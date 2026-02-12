Intorno alle 12 i Sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti nel porto di Porto Torres per attività di assistenza alla motonave Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, ha rotto gli ormeggi. La nave, grazie anche al lavoro di due rimorchiatori, è riuscita a mettersi al riparo. La mareggiata all’interno del bacino portuale è molto forte, l’allerta diramata dalla protezione civile proseguirà sino a domani.