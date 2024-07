Porto Pino, squadre di volontari in azione per ripulire la pineta dai rifiuti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ogni costa viene presa d’assalto da migliaia di bagnanti, la maggior parte di loro sono attenti e scrupolosi al fine di rispettare il luogo e la magia che solo la natura riesce a creare: ma bastano le azioni di pochi a mettere in pericolo il fragile ecosistema gettando, senza scrupoli, cartacce, bottiglie, mozziconi di sigarette e plastiche un po’ ovunque. Ed è così che, chi ama il luogo dove vive o che visita, si arma di guanti, buste e tanta pazienza per ripulire spiaggia e il territorio limitrofe, come è accaduto i giorni scorsi a Porto Pino. Se la spiaggia si presenta pulita, non si può dire lo stesso della pineta profumata che abbraccia il mare: basta, infatti, addentrarsi tra alberi e bassa vegetazione per scorgere sporcizia e pattume. Le immagini postate in rete dai volontari parlano chiaro: tanta immondizia raccolta e, poi, mostrata al fine di sensibilizzare ulteriormente riguardo a questa delicata tematica. L’uso dei social, molto spesso, viene additato come improprio e superficiale ma, in queste e altre circostanze, invece, dimostra l’esatto contrario. Emulare i giusti gesti e condividerli accentua la positività e la consapevolezza che, tutti insieme, si può fare la differenza, come in questo caso: volontari sempre in azione, dunque, e la natura ringrazia.