Porto Pino, carabinieri e ragazzi insieme per la tutela dell’ambiente marino

Nella rinomata località balneare di Porto Pino, i Carabinieri della Stazione di Giba hanno preso parte a una significativa giornata di sensibilizzazione sull’importanza della tutela dell’ambiente marino. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Anna Arresi in collaborazione con l’Associazione “Mare Vivo”, e si inserisce in un più ampio programma di incontri dedicati alla salvaguardia ambientale. Questi eventi coinvolgono le scuole elementari e medie locali e proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di educare e responsabilizzare i più giovani alla protezione del patrimonio naturale.

Durante questa giornata, gli alunni delle scuole hanno partecipato attivamente alle attività di pulizia delle spiagge e delle pinete, seguite dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Le splendide e uniche spiagge di Porto Pino, con le loro caratteristiche dune e le pinete rigogliose, rappresentano un patrimonio di grande valore che necessita di essere salvaguardato per le generazioni future. I giovani partecipanti, supportati dai loro insegnanti, sono stati educati non solo sull’importanza del gesto di pulizia, ma anche su come differenziare correttamente i materiali raccolti, sviluppando così una maggiore consapevolezza verso la riduzione dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente.

I Carabinieri, insieme all’amministrazione comunale, alla protezione civile, alle associazioni di volontariato, agli alunni e ai loro insegnanti, hanno dato un esempio concreto di impegno civico, unendosi alle attività di raccolta dei rifiuti lungo la Prima e la Seconda Spiaggia di Porto Pino, nonché nella zona di Porto Pinetto. La presenza delle istituzioni è stata un importante segnale per sensibilizzare ulteriormente i cittadini, mostrando che la tutela dell’ambiente richiede il coinvolgimento di tutta la comunità, senza distinzioni di età o ruolo.

Durante la giornata, sono stati raccolti numerosi chilogrammi di spazzatura, tra cui una notevole quantità di plastica, il materiale più pericoloso per l’ecosistema marino. Bottiglie, contenitori e altri scarti di plastica non solo deturpano la bellezza del paesaggio, ma rappresentano una seria minaccia per la fauna marina, che rischia spesso di ingerirli, con conseguenze fatali. L’evento è stato anche l’occasione per spiegare agli studenti e ai cittadini presenti il grave impatto che la plastica ha sugli oceani e sull’intero ambiente naturale.