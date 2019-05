Porto Corallo, auto esce fuori strada: due persone ferite, vigili del fuoco sul posto

Incidente stradale sulla Sp19 nei pressi dell’incrocio Porto Corallo. Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito alle 19:45 circa per un incidente stradale dove un’autovettura per cause ancora da accertare è uscita di strada nell’incrocio della Sp19 della strada che porta a Porto Corallo; due gli occupanti feriti lievemente, soccorsi dagli Operatori sanitari del 118. La sala operativa del 115 ricevuta la richiesta ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento, che all’arrivo ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.