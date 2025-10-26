“Su questa arteria ogni giorno passano migliaia di auto e mezzi pesanti”.

La denuncia parte dall’ex presidente della Regione Mauro Pili che pubblica un video inerente al passaggio prima dello svincolo che conduce a Quartu Sant’Elena, Villasimius, Tortolì/Arbatax.

La gabbia di ferro è evidente come la copertura che non c’è più: “Sarebbe utile sapere se l’Anas deve aspettare la pubblicazione di questo video per intervenire su questo ponte sulla 554. Non dico strade nuove, ma almeno la manutenzione e la messa in sicurezza di quelle esistenti. Non basta quel che è già successo?” esprime Pili.

Non è la prima volta che l’ex governatore interviene per mostrare situazioni di pericolo per i cittadini. Di recente, infatti, circa due mesi fa, sempre tramite social, ha presentato foto inquietanti sulle condizioni del Ponte della Scafa fra Cagliari e Giorgino percorso ogni giorno da decine di migliaia di automobilisti che transitano da Cagliari verso Capoterra, Pula, Sarroch, Villa San Pietro. Un reportage che sembrerebbe mostrare condizioni veramente inquietanti del ponte che avrebbe bisogno di una manutenzione.