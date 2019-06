Poetto, primi tuffi nel 2 giugno a Cagliari: finalmente il bel sole e tanti bagnanti in spiaggia. Dopo un maggio bizzoso, giugno porta il bel tempo e la spiaggia cagliaritana si popola di bagnanti: in tanti oggi hanno fatto il primo bagno “festeggiando” l’evento anche sui social network. Un po’ in ritardo rispetto al solito, per colpa di una pazza primavera cagliaritana. Ma forse questa volta l’estate è davvero alle porte….