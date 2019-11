Poetto, colpo di scena a Quartu: la Giunta ferma la riqualificazione turistico-ristorativa della Marinella

riguardare tutte le fattispecie descritte nel progetto e non singole parti dello stesso, in quanto queste ultime non hanno rilevanza autonoma. Si è pertanto ritenuto opportuno revocare la delibera di avvio della procedura, anche per consentire all’operatore turistico di riformulare la propria proposta, ma in modo coerente con le previsioni della pianificazione comunale. La Giunta avrà così modo di esprimere compiutamente una propria valutazione”.