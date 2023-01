Più nuvole ma temperature ancora miti, in Sardegna l’inverno può attendere ancora

L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di correnti umide e di conseguenza l’ aumento di nuvolosità dalle ore pomeridiane, con cielo nuvoloso durante la sera. I venti saranno deboli e il mare mosso.

Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo:

A Cagliari il cielo sarà poco nuvoloso la mattina con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di di 9°C.

I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento in serata. Sono previsti 0,4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata, con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli e provenienti da Nord-Nordovest per l’intera giornata. Un mercoledì con poco sole e con temperature in leggero ribasso, sempre comunque un clima mite con temperature di parecchio sopra la media stagionale.

Per oggi è tutto, continuate a seguire Meteo Casteddu, su Radio Casteddu Online, per tenervi sempre aggiornati, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35.