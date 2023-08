Pirri, un torneo di calcio per festeggiare i cinquant’anni della polisportiva Jupiter

Cinquant’anni e non sentirli. La Polisportiva Jupiter si avvicina a lunghi passi verso il fatidico traguardo, in programma per il 2024, promuovendo per l’occasione un torneo che riunirà insieme ben sei squadre, protagoniste sia nel calcio FIGC che nelle competizioni amatoriali della provincia di Cagliari.

La storica società di Pirri, che si presenterà all’evento con la propria divisione amatori CAAM, ha infatti invitato a partecipare l’ASD S’Isuledda, militante in Terza Categoria, e altre squadre a loro volta partecipanti al campionato CAAM quali Thermomax, Longobarda, Santiago e Crescenzi Sport. Le gare del “Trofeo 50 Anni Jupiter” si disputeranno nell’impianto della squadra di casa in Via Eleonora Fonseca e si terranno il 4, il 9, il 16 e il 19 settembre, giorno quest’ultimo nel quale si svolgeranno le finali e la procedura di premiazione.