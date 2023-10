Pirri, un nuovo volto per tre piazze a Is Bingias

Durante la riunione di Consiglio della Municipalità di Pirri del 5 ottobre, è stata votata una proposta di parere di riqualificazione di tre piazze situate a Is Bingias: piazza degli Alpini; piazza dei Bersaglieri; piazza dei Fanti.

“La riqualificazione prevede il restyling delle singole piazze con una parte destinata ad area verde: nuove piante e panchine, cestini, una fontanella e il potenziamento dell’illuminazione pubblica; infine una parte verrà destinata alla realizzazione di qualche parcheggio con manto erboso drenante.

La parte di piazza dedicata al verde e alla socialità sarà protetta da una staccionata in legno” illustra Riccardo Cabras, presidente della commissione viabilità e ambiente di Pirri.

“È un quartiere molto frequentato, soprattutto in alcune ore della giornata, a causa della presenza delle scuole che raccolgono tanti alunni provenienti anche dai Comuni vicini e i fedeli che si recano alla Chiesa della Madonna della Fede” spiega Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri.

Ribadisce Cabras “nonostante le criticità nel quartiere siano anche tante altre, come i marciapiedi privi di mattonelle e totalmente disastrati e strade da riasfaltare, l’Amministrazione Comunale ha valutato di finanziare la riqualificazione di solo queste 3 piazze, lasciando pertanto la piazza Massimo D’Azeglio, piazza M. Amari e piazza Edmondo De Amicis fuori da questo finanziamento e in totale stato di abbandono, con le radici degli alberi che hanno distrutto le piazze e l’asfalto circostante, provocando pericoli ai residenti”.

Conclude Maria Laura Manca “è pertanto importante che si mettano a disposizione i 500 mila euro che siamo riusciti a far mettere in bilancio dal Comune di Cagliari per Pirri, investendo sulla sicurezza stradale e in un intervento più ampio di rigenerazione urbana, come il Consiglio di Municipalità ha richiesto nel febbraio 2022 e di nuovo sollecitato a giugno di quest’anno, che possa realmente migliorare le condizioni del quartiere, valorizzandolo e accrescendone la vivibilità”.