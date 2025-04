Sabato 3 maggio 2025, dalle 9.45 del mattino e sino alle ore 18, il Parco ex Vetreria di via Ampere a Pirri ospiterà la Festa della Primavera 2025. Organizzato dal Servizio Parchi, verde e gestione faunistica del Comune di Cagliari e dalla Municipalità di Pirri l’evento si articolerà in un convegno specialistico e una tavola rotonda. In programma anche attività di laboratorio per grandi e piccoli, per promuovere la consapevolezza di abitare in un luogo unico, espressione del lavoro dell’uomo, ma sopratutto la natura.

Gratuito e aperto a tutte e tutti, si partirà dalla conoscenza dello patrimonio verde della città e dall’opportunità di rispettarlo, con poche e semplici regole. Il convegno sul tema “Vivere la sostenibilità: le città verdi”, introdotto dal sindaco Massimo Zedda, dalla presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, e dall’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, sarà moderato dal dirigente del comunale Fabrizio Porcedda e dalla communication specialist, Silvia Cristofalo. È previsto l’intervento di: Gianluca Cocco (comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna), Raimondo Congiu (agronomo progettista del Piano del Verde del Comune di Cagliari), Giovanni Sistu (docente di Geografia politica ed economica dell’Università di Cagliari), Isabella Ligia (responsabile Servizio Pianificazione strategica e VAS della Città Metropolitana di Cagliari), Enrica Campus (architetta del paesaggio). A seguire, la tavola rotonda sul tema “Naturalità e biodiversità: best practice e nuove tecnologie”, con il contributo del direttore generale dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, Matteo Muntoni, del comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS, Gianluca Cocco, del presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei Forestali di Cagliari, Mario Asquer, del direttore dell’esecuzione del contratto d’appalto di manutenzione del verde cittadino, Andrea Fenu, della property manager Bene FAI Saline Conti Vecchi, Francesca Caldara e dell’assessora Luisa Giua Marassi. L’evento vedrà la partecipazione di diverse figure professionali e della società civile, attive sul territorio attraverso politiche di salvaguardia dell’ambiente e sarà valido per il riconoscimento di crediti formativi per gli ordini degli ingegneri, periti industriali, architetti e agronomi. Contestualmente, negli spazi all’aperto del Parco ex Vetreria si terranno laboratori didattici e momenti di socializzazione dalle 10 alle 18, con la collaborazione delle associazioni. Infine, a partire dalle ore 16 tombolata ecologica dedicata agli over 65 nella Sala Corte del “Centro culturale La Vetreria”.