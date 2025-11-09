Ieri sera la polizia municipale ha avvisato i cittadini del pericolo, le previsioni meteo hanno evidenziato un potenziale rischio a causa di una forte perturbazione che, durante la notte, si è abbattuta nel sud Sardegna. I disagi principali si sono registrati a Pirri: strade allagate come un fiume in piena. Una situazione non nuova, purtroppo, in caso di precipitazioni abbondanti.

È diventato codice arancione (moderata criticità) dalle ore 18 di sabato 8, per poi tornare codice giallo (criticità ordinaria) dalle ore 3 sino alle 9 di oggi, l’allerta per rischio idrogeologico nel Campidano; si conferma invece codice giallo (ordinaria criticità) sino alle ore 9 di domenica 9 novembre 2025 l’allerta per rischio temporali.

Così l’avviso diramato dalla Protezione civile regionale per la giornata di ieri e per buona parte della mattinata di oggi, domenica 9 novembre.